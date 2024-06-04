انتهاء عمليات البحث عن ضحايا ورفع أنقاض عقار شارع النبي دنيال بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء أعمال البحث عن ضحايا جدد بموقع انهيار أحد المنازل القديمة بشارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر والذي وقع في تمام الساعة الثالثة ظهر اليوم .

وقال بيان محافظة الدقهلية انه جرى التعامل الفوري مع تداعيات الحادث من قبل كافة الأجهزة المعنية ( مديرية الأمن - مجلس مدينة ميت غمر - الحماية المدنية - الاسعاف - الصحة - التضامن الاجتماعي ) والتي استمرت على مدار أكثر من 6 ساعات ، حيث تم التعامل مع تداعيات الحادث بحرفية عالية مما كان له الأثر البالغ من تخفيف تأثيرها علي المنازل المحيطة والمواطنين .

وكشف محافظ الدقهلية أن حادث انهيار المنزل نتج عنه 5 حالات وفاة منها عدد 3 حالات من المقيمين بالمنزل هم ( سمر حسين حبيب 35 عامًا، رشا حسين حبيب 41 عامًا، ويحيي محمد يحيي السيد 14 عامًا، و2 حاله من المارة بالشارع تصادف وجودهم أثناء انهيار المنزل هما احمد محمد محمود هلال 23 عامًا، و ربيع ابراهيم الجوهري 58 عامًا.

وأوضح البيان أن المصابين 4 من المقيمين بالمنزل وهم:" أحمد مروان نصرالدين 18 عامًا، عايده الوهيدي عبده 72 عامًا، سما محمد يحيي 12 عامًا، مي محمد العزب 32 عامًا، وجرى نقلهم جميع إلى مستشفي ميت غمر بواسطة سيارات الاسعاف .

ولفت إلى أن الأجهزة المختلفة شاركت بفاعلية عالية و تم على الفور نقل المصابين الي المستشفيات بسيارات الإسعاف ، وانهاء اجراءات دفن الحالات المتوفاة ، بفضل التفاعل الفوري من قبل مديرية الصحة واجهزتها المختلفة.

كما أشار البيان إلى قيام مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير ايواء مؤقت للأسر المتضررة من الحادث لحين توفير سكن بديل لهم بالإضافة إلي صرف المساعدات العينية والمالية اللازمة لهم ، وتقديم كافة اوجه الرعاية والدعم بمشاركة المجتمع المدني .