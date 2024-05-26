هكذا احتفل إمام عاشور بدوري أبطال أفريقيا.. صور

احتفل إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي.

وتوج «عاشور» بأول ألقابه القارية مع المارد الأحمر، ولقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صور لنجمه إمام عاشور وهو يرتدي الميدالية الذهبية ويحمل كأس دوري أبطال أفريقيا مرتديت قميص الأهلي وقبعة على الرأس.

وكان إمام عاشور دخل في نوبة بكاء وهو يحتفل برفقة مدربه مارسيل كولر، وسط فرحة كبيرة من لاعبي الأهلي والجهاز الفني.

توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

