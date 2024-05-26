تشابي ألونسو يحقق الثنائية.. باير ليفركوزن بطلًا لكأس ألمانيا

حقق فريق باير ليفركوزن، مساء السبت، بطولة كأس ألمانيا 2024، بعد فوزه على كايزر سلاوترن بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أوليمبيا ستاديون برلين في نهائي البطولة.

وقاد الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، لتحقيق الثنائية المحلية (الدوري الألماني - كأس ألمانيا) في موسم 2023-2024 الاستثنائي، الذي شهد تحقيق أكثر من رقم قياسي.

انتهى الشوط الأول بتقدم ليفركوزن بهدف دون رد، سجله السويسري جرانيت تشاكا في الدقيقة 17، قبل أن يحصل زميله أوديلون كوسونو على بطاقة حمراء في الدقيقة 44، بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

باير ليفركوزن يتوج بلقب كأس ألمانيا 2024

وفي الشوط الثاني، حافظ باير ليفركوزن على تقدمه وعلى نظافة شباكه رغم النقص العددي، ليتوج ببطولة كأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد أيام من حصده لقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخ النادي.

يذكر أن، فريق باير ليفركوزن خسر لقب الدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي بعد الخسارة من أتالانتا الإيطالي في المباراة النهائية.