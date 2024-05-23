وسقطت كتيبة ألونسو.. باير ليفركوزن يخسر لقب الدوري الأوروبي بثلاثية من أتالانتا

تلقى فريق باير ليفركوزن الألماني هزيمة ثقيلة من نظيره أتالانتا الإيطالي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وخسر باير ليفركوزن لقب الدوري الأوروبي لصالح أتالانتا، ليتبخر حلم تحقيق الثلاثية، بالرغم أنه حصد بطولة الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.

وسقط ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، الذي قدم مستويات رائعة خلال الموسم المنقضي، ليخسر بعد سلسلة لا هزيمة استمرت طويلًا، حيث إنه تجرع مرارة الهزيمة لأول مرة هذا الموسم، بعدما كان الفريق الوحيد الذي لم يخسر على مستوى الدوريات الخمس الكبرى.

أهداف مباراة باير ليفركوزن ضد أتالانتا

سيطر باير ليفركوزن على مجريات اللعب في أول 10 دقائق، قبل أن تهتز شباكه بهدف مباغت من النيجيري أديمولا لوكمان، الذي كان بطلًا للمباراة النهائية من الدوري الأوروبي.

أحرز لوكمان الهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة 12، بعد تمريرة من زميله دافيد زاباكوستا في منطقة الجزاء.

وضاعف لوكمان النتيجة لصالح أتالانتا بهدف ثان في الدقيقة 26، بطريقة رائعة بعدما راوغ لاعبي المنافس ووضع الكرة في شباك باير ليفركوزن من على مشارف منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الطليان على الألمان بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل لوكمان ثالث الأهداف في الدقيقة 75 بتمريرة من جيانلوكا سكاماكا.

وبذلك، حقق فريق أتالانتا لقب الدوري الأوروبي 2024، على حساب باير ليفركوزن، ليصبح الفريق الإيطالي العاشر الذي بفوز ببطولة أوروبية.