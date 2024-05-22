نهائي الدوري الأوروبي.. أتالانتا يباغت باير ليفركوزن في الشوط الأول

باغت فريق أتالانتا الإيطالي، نظيره باير ليفركوزن الألماني بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أفيفا بالعاصمة الأيرلندية دبلن، التي تجمع بينهما في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

سيطر باير ليفركوزن على مجريات اللعب في أول 10 دقائق، قبل أن تهتز شباكه بهدف مباغت من النيجيري أديمولا لوكمان، الذي كان بطلًا للشوط الأول من لقاء نهائي الدوري الأوروبي.

أحرز لوكمان الهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة 12، بعد تمريرة من زميله دافيد زاباكوستا في منطقة الجزاء.

وضاعف لوكمان النتيجة لصالح أتالانتا بهدف ثان في الدقيقة 26، بطريقة رائعة بعدما راوغ لاعبي المنافس ووضع الكرة في شباك باير ليفركوزن من على مشارف منطقة الجزاء.

نهائي الدوري الأوروبي

وتأهل فريق أتالانتا إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعدما أقصى مارسيليا الفرنسي من نصف النهائي بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما بلغ باير ليفركوزن المباراة النهائية من مسابقة الدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي بعد الفوز عليه بنتيجة 4-2.