رئيس وزراء لبنان يستقبل عمرو دياب قبل حفله في بيروت

استقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي النجم الكبير عمرو دياب، اليوم، في مكتبه ببيروت، وذلك قبل حفله المقام في العاصمة اللبنانية.

ورحب رئيس وزراء لبنان بالفنان عمرو دياب وأثنى على دوره في دعم حركة السياحة والفن في لبنان وذلك تقديرا للإقبال الكبير الذي تشهده حفلاته هناك.

ويحيي عمرو دياب بعد قليل حفلا كبيرا في بيروت يعد هو الأضخم هذا الصيف.

ومن ناحية أخرى طرح عمرو دياب صباح اليوم اغنية جديدة تحمل اسم "تتحبي".

الأغنية كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكساج وديچتال ماستر أمير محروس، جيتار شريف فهمي، وشكر خاص للموزع أحمد إبراهيم.

وفور طرح الأغنية تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل آخر في دبي يوم ١٨ يونيو، حيث أعلنت الجهة المنظمة عن إقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في آخر حفلات الهضبة هناك.