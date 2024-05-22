نهائي الدوري الأوروبي.. لوكمان يضاعف النتيجة لأتالانتا على باير ليفركوزن.. فيديو

أضاف النيجيري أديمولا لوكمان، لاعب أتالانتا الإيطالي، الهدف الثاني لفريقه في شباك باير ليفركوزن الألماني، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب أفيفا بالعاصمة الأيرلندية دبلن، التي تجمع بينهما في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

سيطر ليفركوزن على مجريات اللعب في أول 10 دقائق، قبل أن تهتز شباكه بهدف مباغت من لاعبي أتالانتا.

تقدم أتالانتا بهدف عن طريق لوكمان في الدقيقة 12، بعد تمريرة من زميله دافيد زاباكوستا في منطقة الجزاء.

وعاد لوكمان ليضاعف النتيجة لصالح الفريق الإيطالي بهدف ثان في الدقيقة 26، بطريقة رائعة بعدما راوغ لاعبي المنافس ووضع الكرة في شباك باير ليفركوزن من على مشارف منطقة الجزاء.

نهائي الدوري الأوروبي

وتأهل فريق أتالانتا إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعدما أقصى مارسيليا الفرنسي من نصف النهائي بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما بلغ باير ليفركوزن المباراة النهائية من مسابقة الدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي بعد الفوز عليه بنتيجة 4-2.