نهائي الدوري الأوروبي.. أمين عدلي يقود باير ليفركوزن أمام أتالانتا

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أتالانتا الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتضن ملعب أفيفا بالعاصمة الأيرلندية دبلن، نهائي الدوري الأوروبي بين باير ليفركوزن وأتالانتا، الذي ينطلق في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

يقود المغربي أمين عدلي تشكيل ليفركوزن أمام أتالانتا، رفقة فلوريان فيرتز وأليخاندرو جريمالدو، بدعم هجومي من السويسري جرانيت تشاكا.

وتأهل فريق باير ليفركوزن إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي بنتيجة 4-2، بينما أقصى أتالانتا نظيره مارسيليا الفرنسي من نصف النهائي بنتيجة 4-1.

تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة أتالانتا

حراسة المرمى: كوفار

خط الدفاع: ستاناسيتش - جوناثان تاه - هينسابي

خط الوسط الدفاعي: فريمبونج - بالاسيوس - جرانيت تشاكا - هينسابي

خط الوسط الهجومي: أليخاندرو جريمالدو - فلوريان فيرتز

وفي الهجوم: أمين عدلي.