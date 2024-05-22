نهائي الدوري الأوروبي| سكاماكا يزين تشكيل أتالانتا أمام باير ليفركوزن

أعلن جيان جاسبيريني، المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة باير ليفركوزن الألماني، في المباراة التي تجمعهما في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

يحتضن ملعب أفيفا بالعاصمة الأيرلندية دبلن، نهائي الدوري الأوروبي بين أتالانتا وباير ليفركوزن، الذي ينطلق في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

يقود جيانلوكا سكاماكا هجوم أتالانتا أمام ليفركوزن، ويعاونه النيجيري أديمولا لوكمان، ودي كيتيلاري.

وتأهل فريق أتالانتا إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعدما أقصى مارسيليا الفرنسي من نصف النهائي بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما بلغ باير ليفركوزن المباراة النهائية من مسابقة الدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي بعد الفوز عليه بنتيجة 4-2.

وكان أتالانتا تغلب على ليفربول الإنجليزي في ربع النهائي من اليوروباليج، بعدما فاز عليه ذهابًا في أنفيلد بثلاثية نظيفة، وخسر في لقاء العودة بهدف دون مقابل سجله النجم المصري محمد صلاح.

تشكيل أتالانتا لمواجهة باير ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: خوان موسو

خط الدفاع: ديمستري - هين - كولاسيناك

خط الوسط: زاباكوستا - كوبيماينرس - إيدرسون - روجيري

وفي الهجوم: أديمولا لوكمان - جيانلوكا سكاماكا - دي كيتيلاري.