نهائي الدوري الأوروبي| أتالانتا يلدغ باير ليفركوزن بهدف مبكر.. فيديو

لدغ فريق أتالانتا الإيطالي، نظيره باير ليفركوزن الألماني بهدف مبكر، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب أفيفا بالعاصمة الأيرلندية دبلن، التي تجمع بينهما في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

سيطر ليفركوزن على مجريات اللعب في أول 10 دقائق، قبل أن تهتز شباكه بهدف مباغت من لاعبي أتالانتا.

تقدم أتالانتا بهدف عن طريق النيجيري أديمولا لوكمان في الدقيقة 12، بعد تمريرة من زميله دافيد زاباكوستا في منطقة الجزاء.

مباراة باير ليفركوزن ضد أتالانتا

وتأهل فريق أتالانتا إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعدما أقصى مارسيليا الفرنسي من نصف النهائي بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما بلغ باير ليفركوزن المباراة النهائية من مسابقة الدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي بعد الفوز عليه بنتيجة 4-2.

دخل أتالانتا المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان موسو

خط الدفاع: ديمستري - هين - كولاسيناك

خط الوسط: زاباكوستا - كوبيماينرس - إيدرسون - روجيري

وفي الهجوم: أديمولا لوكمان - جيانلوكا سكاماكا - دي كيتيلاري.

أما باير ليفركوزن بدأ اللقاء، على النحو التالي.

حراسة المرمى: كوفار

خط الدفاع: ستاناسيتش - جوناثان تاه - هينسابي

خط الوسط الدفاعي: فريمبونج - بالاسيوس - جرانيت تشاكا - هينسابي

خط الوسط الهجومي: أليخاندرو جريمالدو - فلوريان فيرتز

وفي الهجوم: أمين عدلي.