مبابي يودع باريس سان جيرمان بحصد لقب كأس فرنسا 2024

حصد فريق باريس سان جيرمان بقيادة نجمه كيليان مبابي، لقب بطولة كأس فرنسا 2024، بعد الفوز على ليون بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب بيير موروي في نهائي المسابقة.

تواجد كيليان مبابي في تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي وخاض اللقاء كاملًا، في ليلة توديعه لجماهير ناديه، بعدما أعلن رحيله عن البي إس جي بعد 5 سنوات حافلة بالإنجازات.

ولم يسجل مبابي أو يصنع أي أهداف خلال نهائي كأس فرنسا 2024 في ليلة وداع جماهير الفريق الباريسي.

افتتح عثمان ديمبلي التهديف في الدقيقة 22 بعد تمريرة من نونو مينديش، قبل أن يضيف فابيان رويز الهدف الثاني في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0 على ليون.

وفي الشوط الثاني، نجح جيك أوبراين في تقليص الفارق لصالح ليون، وذلك بهدف في الدقيقة 55 من صناعة ريان شرقي.

مبابي يودع باريس سان جيرمان

وأنهى كيليان مبابي مشواره مع باريس سان جيرمان وودع جماهير النادي بتحقيق بطولة كأس فرنسا، ليضيف لقبًا جديدًا مع سان جيرمان خلال 5 سنوات، إذ قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الفرنسي 4 مرات، وكأس فرنسا 3 مرات، وكأس السوبر الفرنسي 3 مرات، بالإضافة إلى التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020.