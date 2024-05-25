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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف مبابي.. تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ليون في نهائي كأس فرنسا

مبابي نجم باريس سان
مبابي نجم باريس سان جيرمان
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أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ليون، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة كأس فرنسا.

يحتضن ملعب بيير موروي المباراة النهائية من كأس فرنسا، بين باريس سان جيرمان وليون، التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كيليان مبابي هجوم سان جيرمان في ظهوره الأخير هذا الموسم مع فريقه، بعدما أعلن رحيله عن حديقة الأمراء بعد نهاية عقده بنهاية موسم 2023-2024.

يعاون مبابي في الخط الهجومي للفريق الباريسي، عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا، على أن يجلس البرتغالي جونسالو راموس وراندال كولو مواني على مقاعد البدلاء.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ليون في نهائي كأس فرنسا

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بيرالدو - نونو مينديش

خط الوسط: زائير إيمري - فيتينيا - فابيان رويز

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي - كيليان مبابي - برادلي باركولا.

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