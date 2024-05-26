تجدد الاحتجاجات ضد نتنياهو في تل أبيب وأماكن أخرى.. وأهالي الأسرى يطالبونه بصفقة مع حماس

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، في تل أبيب وأماكن أخرى، وطالبوا بإجراء انتخابات فورية والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

وككل يوم سبت، نُظمت مظاهرتان في تل أبيب، الأولى في مفرق "كابلان"، والأخرى مقابل مقر وزارة الدفاع (الكرياه).

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مناوشات وقعت بين المتظاهرين وعناصر الشرطة في تل أبيب.

ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو إلى "العودة بشكل فوري للمفاوضات وإبرام صفقة تعيد الجميع"، مشيرة إلى أن "الوقت ينفد أمام إمكانية عودة ذويهم أحياء". وفي قيسارية، تظاهر الآلاف قرب منزل نتنياهو، وطالبوا بإسقاط حكومته التي وصفوها بالفاشلة، واستعادة الأسرى في غزة، وردد المتظاهرون هتافات منها: "توقف عن التضحية بالمواطنين ووقف عن الأكاذيب".

ودفعت الشرطة الإسرائيلية بتعزيزات أمنية للمكان، ونظمت مظاهرات أخرى في مدينة القدس المحتلة، ورحوفوت، وحيفا، ونس تسيونا.

وشدد زعيم المعارضة يائير لابيد على ضرورة أن تتخذ الحكومة قرارا فوريا بأن يتم التوصل إلى صفقة من أجل استعادة الأسرى. ومن المتوقع أن تُستأنف هذا الأسبوع المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.