في ذكرى رحيله.. صالح سليم الأسطورة والأب الروحي للأهلي

تحل اليوم الاثنين، 6 مايو الذكرى الـ 22 على رحيل الأسطورة صالح سليم، أحد رموز الكرة المصرية والنادى الأهلى والأب الروحي للقلعة الحمراء الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم السادس من مايو عام 2002 بعد معاناة مع مرض سرطان الكبد.

ولد الأسطورة الراحل محمد صالح محمد سليم يوم 30 سبتمبر عام 1930 في حى الدقى بالجيزة وعشق كرة القدم منذ نعومة الطفولة وكان يمارس هوايته مع أطفال الحي الراقي، وانضم لفريق مدرسة الأورمان الإعدادية ثم منتخب المدارس الثانوية أثناء دراسته بمدرسة السعيدية، ثم التحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944، بعد أن اكتشفه الأستاذ حسن كامل المشرف على فريق الأشبال بالنادي.

نجح صالح في إثبات وجوده وموهبته، وتم تصعيده إلى الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره، وخاض أول مباراة مع الفريق الأول أمام المصري عام 1948، وفاز الفريق وقتها بهدفين مقابل هدف واحد وأحرز صالح سليم هدف الفوز.

استمرت مسيرة صالح سليم الكروية حتى أصبج واحدًا من أهم اللاعبين والإداريين الذين دخلوا جدران الأهلى وتوج صالح سليم مع الأهلي بـ 19 لقبا بواقع 11 بطولة دورى و8 كأس مصر بجانب كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1962.

وبعد الاعتزال اتجه المايسترو صالح سليم إلى العمل الإداري كمدير للكرة في القلعة الحمراء وخاض بعدها انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى وحصل على 45% من الأصوات أمام الفريق أول عبدالمحسن مرتجى، وخاض الانتخابات مجددًا في 1980 ليفوز برئاسة مجلس إدارة الأهلي، واستمر رئيسًا للقلعة الحمراء حتى 1988، وقرر الابتعاد عن الساحة لكنه في 1990 ولسوء نتائج الأهلى قرر العودة لإعادة الاستقرار للنادى حتى وافته المنية يوم 6 مايو 2002،

وكانت فترة رئاسة صالح سليم للأهلي هي الاعظم في تاريخ القلعة الحمراء حيث حصل "المايسترو" على 35 بطولة مختلفة بواقع 12 لقب دورى عام و8 كأس مصر و3 دورى أبطال إفريقيا و4 كأس الكئوس الإفريقية، كما حصل الأهلى تحت رئاسته على بطولة كأس السوبر الإفريقى مرة واحدة عام 2002، بجانب بطولة الأندية العربية أبطال الكئوس وبطولة الأندية العربية أبطال الدورى وبطولة كأس السوبر أو النخبة العربية مرتين.

وشهدت مسيرة صالح سليم مع الأهلي مواقف كثيرة لن تنسى سواء وأرقام قياسية ستظل تخلد اسم وتاريخ الأسطورة على مر العصور.

يعتبر الأسطورة الراحل صالح سليم صاحب شعار الأهلي فوق الجميع، والأهلي ملك لمن صنعوه ومن صنعوه هم مشجعوه، ومن أقواله المأثورة اللاعب الجيد بدون أخلاق حميدة لن يستمر في الملاعب، الأهلي أعور وسط عميان، أي لاعب يرغب في ترك النادي فالباب يفوت جمل وسيساعده النادي في الحصول على عقد احتراف بأفضل الشروط، ليرسخ:المايسترو" تاريحًا من القيم والمبادئ يسير عليها النادي على مر العصور.

وكان المايسترو صالح سليم شاهدا على أعظم إنجاز في تاريخ النادي الأهلي في مايو عام ٢٠٠١ عندما حصل الأهلي على جائزة نادي القرن في أفريقيا حيث تسلم صالح سليم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، الجائزة والتي منحها الاتحاد الأفريقي للنادي الأهلي في احتفالية كبرى بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

أرقام في مسيرة المايسترو صالح سليم

وخلال مسيرة طويلة داخل النادي الأهلي منذ عام 1944 وحتى وفاته عام 2002 كان المايسترو الراحل في خدمة الأهلي بجميع المناصب وصاحب ارقاما وانجازات خالدة نرصدها في التقرير التالي.

نجح صالح سليم في تحقيق 11 لقبا للدوري المصري من أصل 15 موسما خاضها كلاعب مع النادي الأهلي.

توج المايسترو صالح سليم مع الأهلي ببطولة كأس مصر 8 مرات

سجل صالح سليم 78 هدفا بقميص الأهلي في مسابقة الدوري الدوري و14 هدفا في كأس مصر.

خاض صالح سليم تجربة احترافية في صفوف جراتس النمساوي عام 1963 وسجل معه 9 أهداف.

انضم صالح سليم إلى صفوف منتخب مصر الأول عام 1950

ساهم صالح سليم في تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 1959 كما شارك في دورة الألعاب الأوليمبية بروما.

أحرز صالح سليم خلال مسيرته كلاعب 101 هدف منها 9 أهداف سجلها خلال فترة احترافه في النمسا، و92 هدفًا مع النادي الأهلي.

حقق المايسترو صالح سليم إنجازًا شخصيًا كونه اللاعب الوحيد الذي أحرز 7 أهداف في لقاء واحد جاءت في شباك النادي الإسماعيلي في مباراة فاز فيها الأهلي ثمانية أهداف.

اعتزل المايسترو كرة القدم عام 1976 ليبدأ سطر جديد في مسيرته الإدارية ويكتب تاريخا جديدا للنادي الاهلي ويرسخ المبادئ التي تسير عليها القلعة الحمراء حتى بعد رحيل المايسترو.