انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمنيا.. غدًا

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية غدا الاحد الموافق 26 مايو الجارى، تحت شعار حقك تنظمي، وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في مدن وقرى المحافظة،

حيث اوضح وكيل الوزارة إن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات و وسائل تنظيم الأسرة بالمجان .

من جانبها أوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية انه سيجرى من خلال الحملة تقديم خدمات تنظيم الإ سرة والصحة الإنجابية من كشف وتقديم وسائل تنظيم الإسرة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات المشورة و التثقيف الصحي.

وأضافت ان الحملة ستكون على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، وسيجرى تنفيذها على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم الأحد 26 مايو حتى الخميس 30 مايو الجارى بإدارات العدوة وبنى مزار وسمالوط وملوى وديرمواس

وتبدأ المرحلة الثانية يوم الأحد 2 يونيه حتى الخميس 6 يونيه القادم بإدارات المنيا وابو قرقاص ومطاى ومغاغة.