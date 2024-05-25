نهائي دوري أبطال أفريقيا.. استاد القاهرة يكتسي بالأحمر قبل مباراة الأهلي والترجي

اكتست مدرجات استاد القاهرة الدولي باللون الأحمر وظهرت المدرجات كاملة العدد بوجود الآلاف من جماهير الأهلي قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورا لمدرجات استاد القاهرة الدولي قبل ساعتين من انطلاق مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور السعة الكاملة من مدرجات استاد القاهرة الدولي لحضور جمهور الأهلي في النهائي القاري.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس 6 " الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء ويعلق علي المباراة علي القناة الصوتية الأولى علي محمد علي وعلي القناة الصوتية الثانية عصام الشوالي .

تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي



حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي



حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي، محمد بن حميده، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي.

خط الوسط: روجيه أهولو، غيلان الشعلالي، حسام تقا.

خط الهجوم: يان ساس، حسام الدين غشة، رودريجو رودريجيز.

تعليمات كولر للاعبي الأهلي

وحرص مارسل كولر المدير الفني للاهلي خلال الايام الماضية على تجهيز لاعبيه نفسيا لمباراة النهائي أمام الترجي التونسي خاصة أنه سيواجه منافسا قويا ومتمرسا في النهائيات الأفريقية ويمتلك حظوظا كبيرة في التتويج أيضا.

وعقد “كولر” جلسات خاصة مع مهاجمي الفريق في التدريبات الأخيرة لعلاج مشكلة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين خاصة أن المباريات النهائية تحتاج تركيزا كبيرا واستغلال انصاف الفرص لتسجيل أهداف حيث خصص فقرات تدريبية للثلاثي وسام أبو علي وأنتوني موديست ومحمود كهربا والتي اشتملت على كيفية استغلال الكرات العرضية وكذلك التسديد على المرمى.