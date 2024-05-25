ads
السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. غرفة ملابس الأهلي في استاد القاهرة (صور)

غرفة ملابس الأهلي
غرفة ملابس الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صور غرفة ملابس الفريق في استاد القاهرة الدولي قبل مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي. 

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس 6 " الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء ويعلق علي المباراة علي القناة الصوتية الأولى علي محمد علي وعلي القناة الصوتية الثانية عصام الشوالي .

تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي


حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد
خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.
خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

 

الأهلي والترجي مباراة الاهلي والترجي التونسي نهائى أفريقيا مواجهات الاهلي والترجي القنوات الناقلة مباراة الأهلي والترجي