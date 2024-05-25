وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة كفر الشيخ

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد وزير التعليم العالي على ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، مؤكدًا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

وأكد الوزير ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وكذلك ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، ودعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية بجميع أنحاء الجمهورية.

ووجه الوزير بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما أشاد الوزير بجهود الجامعات في تنمية وعي الطلاب، من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية، وتنظيم رحلات طلابية للمشروعات القومية، حتى يتعرف الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وأثنى الوزير على إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة التي يقل عمرها عن 50 عامًا وفق نسخته الصادرة لهذا العام 2024، وذلك من بين إجمالي 1171 جامعة على مستوى العالم، كما أثنى الوزير على إدراج 20 جامعة مصرية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف (CWUR) لعام 2024. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية الدولية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مايو، وجاء في مُقدمتها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة.

كما استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفد مُنظمتي اليونسكو واليونسيف لاستعراض أوجه التعاون في المجال التعليمي والأكاديمي والبحثي، كما تم استعراض التجربة الرائدة لبنك المعرفة المصري لمختلف الباحثين والطلاب.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، بحضور لفيف من الوزراء والجهات المعنية، حيث تم الاطلاع على آخر المُستجدات الخاصة بمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، والتوقيتات الزمنية للانتهاء مما تبقي من أعمال بهذه المشروعات.

كما تم استعراض زيارة وزير التعليم العالي للمملكة المتحدة؛ للمشاركة في فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم بحضور 122 وزيرًا للتعليم من مختلف دول العالم، وخلال الزيارة، عقد د. أيمن عاشور اجتماعًا مع نُخبة من العلماء والأساتذة المصريين المُتميزين في مختلف الجامعات البريطانية الأعلى تصنيفًا، كما التقى بوزيرة الدولة للتعليم في المملكة المتحدة وممثل الحكومة البريطانية لشئون التعليم ووفد جامعة إكستر، وجامعة إسكس، وجامعة باث، وجامعة بلايمووث البريطانية وجامعة جلاسكو الإسكتلندية؛ بالإضافة إلى عقد لقاءات مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي السعودي والعراقي؛ لبحث وتعزيز التعاون المُشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية والسعودية والعراقية، وتبادل الخبرات، وعقد شراكات دولية وإقليمية وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عرض رؤية وزارة التعليم العالي حول التعليم العابر للحدود والاهتمام المُتزايد به، وكذلك استعراض أبرز ما يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، من تقدم ونمو على كافة الاتجاهات خلال السنوات الأخيرة.

كما استقبل الوزير وفود من 20 دولة من دول منظمة اليونسكو؛ لنقل التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة المصري، وتم تنظيم 4 جلسات حوارية ونقاشية للاستفادة من التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة.

والتقى الوزير بمدير المجلس الثقافي البريطاني، وتناول اللقاء بحث جهود وصول مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعليم العابر للحدود في منطقة الشرق الأوسط، وجذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، وزيادة التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الزيارات مع مؤسسات المملكة المتحدة، وتقديم منح دراسية للطلاب والباحثين، ودعم بناء القدرات القيادية.

كما التقى الدكتور أيمن عاشور بسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ووفد جامعة الشارقة؛ لبحث إنشاء فرع لجامعة الشارقة داخل جمهورية مصر العربية، بهدف توفير فرص تعليمية مُتميزة للطلاب المصريين والوافدين ، وإثراء المشهد الجامعي المصري بتخصصات علمية بينية مُبتكرة تواكب متطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي.

وقام الوزير بزيارة جامعة السويدي للتكنولوجيا، حيث تفقد مباني الجامعة ومرافقها من إنشاءات وتجهيزات فنية ومعامل، للاطمئنان على تجهيزات الجامعة لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب.

وشهد الدكتور أيمن عاشور ختام فعاليات هاكاثون التكنولوجيا الأول الذي نظمته جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وتفقد الوزير المعرض الذي يضم منتجات الطلاب وابتكاراتهم، واستمع إلى شرح تفصيلي حول ابتكارات ومشروعات الطلاب المُتميزة، وأثنى على الابتكارات التي قدمها الطلاب في مختلف المجالات، خاصة وأنها تواكب أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، ووجه الطلاب ببذل المزيد من الجهود لتطوير ابتكاراتهم؛ لتكون قادرة على المنافسة في السوق المحلي.

واستعرض التقرير موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، ويتبع رئيس الجمهورية، ويعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل 6 أشهر على رئيس الجمهورية، ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

وأشار التقرير إلى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع السفراء والمسئولين الأجانب؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك.

وفي إطار توجه جامعة مدينة السادات لإنشاء كلية الطب البشري واستكمال كليات القطاع الطبي داخل جامعة مدينة السادات لما له من أثر إيجابي على مجتمع مدينة السادات والمراكز والقرى المُحيطة بها، شهد المجلس توقيع بروتوكولات تعاون بين جامعة مدينة السادات وجامعات (كفر الشيخ والمنصورة والمنوفية وطنطا وبنها)، للتعاون في التدريب والتعليم الطبي المستمر لطلاب كلية الطب البشري وكلية التمريض وكافة الكليات الطبية الأخرى بالمستشفيات الجامعية، وتنفيذ برامج تدريبية للطلاب.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس تابع جهود اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور قنديل رئيس جامعة حلوان، لوضع الإطار العام لمُسابقة الشخصية الكرتونية "مصر الابتكارية" للموسم الثاني 2024؛ لتطوير ودعم صناعة محتوى الطفل من خلال الرسوم المُتحركة وبرامج الأطفال.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استمع إلى عرض قدمه الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، حول ربط البرامج المُختلفة للبيانات الإحصائية والخاص برصد بيانات الجامعات الحكومية من خلال المنصات الإلكترونية القائمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمانة المجلس الأعلى للجامعات، بهدف تكامل وتوحيد مصدر البيانات.

وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات لمراقبة ومتابعة أعمال امتحانات القدرات في الكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات للعام الجامعي 2024/2025، وذلك برئاسة الدكتور قنديل رئيس جامعة حلوان.

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