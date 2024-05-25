نهائي دوري أبطال آسيا.. تشكيل العين الإماراتي لمواجهة يوكاهاما الياباني

أعلن الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة يوكوهاما مارينوس الياباني، خلال المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

يستضيف فريق العين الإماراتي، اليوم السبت، نظيره يوكوهاما الياباني على ملعب استاد هزاع بن زايد، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المغربي سفيان رحيمي هجوم العين أمام يوكوهاما بجانب كاكو، في محاولة لمباغتة الخصم وحصد اللقب القاري.

وكان العين، خسر مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في اليابان بهدفين مقابل هدف أمام يوكوهاما، قبل أن يواجه الفريق الياباني في الإمارات.

تشكيل العين لمواجهة يوكوهاما

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: بندر الأحبابي - خالد الهاشمي - كوامي - سعيد جمعة

خط الوسط: يحيى نادر - بارك يونج - بالاسيوس

وفي الهجوم: كاكو - سفيان رحيمي - محمد عباس.