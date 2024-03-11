موقعة رد الأعتبار.. النصر السعودى يواجه العين الإماراتى بأبطال آسيا

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأثنين نحو ملعب "الأول بارك"، لمتابعة القمة العربية فى دورى ابطال اسيا، بين فريق النصر السعودى الذى يستضيف نظيره العين الإماراتى، ضمن اياب ربع نهائى البطولة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز العين الإماراتى، بهدف دون رد على ملعب "استاد هزاع بن زايد"، احرزه اللاعب سفيان رحيمي فى الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء.

وللمرة الأولى التى يدخل فيها فريق النصر مباراة إياب في دور إقصائي من دوري أبطال آسيا، وهو متأخر في النتيجة.

وللمرة الرابعة التى يدخل فيها النصر دورًا إقصائيًا من مباراتي ذهاب وإياب بالبطولة القارية، ولم يتعرض للهزيمة فى الثلاث السابقة ويهزم فى مباراة الذهاب، لذلك تلك المباراة فصلة فى تاريخه الأسيوى.

ويسعى فريق النصر للتأهل للدور نصف النهائى واعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى فى تاريخه بكم النجوم الهائل الذى امتلكة فى المواسم الأخيرة.

على الجانب الأخر يسعى فريق العين الأماراتى، للزحف نحو اللقب الثانى فى تاريخه بعد ان ظفر به من 20 عام فى نسخة 2003.