الكشف على 1270 حالة في قافلة طبية لجامعة الزقازيق اليوم

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٩م ، أعمالها بالكشف علي١٢٧٠حالة من أهالى قرية كفر ابراش مركز مشتول السوق بالشرقية ، في العديد من التخصصات الطبية ، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، ود.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الصحة.

وقد رافق القافلة أساتذة وطلاب كلية الطب البشري تحت رعاية د.أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، و د.أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث جرى الكشف علي ٩٦٠ حالة، وجرى تحويل ٣٧ حالة إلى مستشفي جامعة الزقازيق في العديد من التخصصات الطبيه وهي (باطنة - متوطنة - عظام -روماتيزم - صدر - قلب - أطفال - جلدية - رمد - أنف وأذن وحنجرة).

بالإضافة إلى مشاركة كلية التمريض بحملة للكشف عن أمراض الضغط وبلغ عدد الحالات ٣١٠ حالة وجرى توجيه الحالات التي جرى الكشف عليها إلى العيادات المتخصصة تحت رعاية د.ناديه طه عميد كلية التمريض ، ود.أماني حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد د.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم اولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة .