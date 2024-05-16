موعد ومكان العزاء.. محمد عدوية ينعى والدته بهذه الكلمات

نعى المطرب محمد عدوية، نجل الفنان الكبير احمد عدوية ، والدته، التي وافتها المنية اليوم الخميس 16 مايو 2024.

ونشر محمد عدوية عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، تفاصيل عزاء والدته، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيت إلى رحمة الله زوجة الفنان أحمد عدوية ووالدة الفنان محمد عدوية، والدفنة اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد السيدة نفيسة، والعزاء يوم السبت في مسجد حسين صدقي بالمعادي".

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت بيانا نعت فيه زوجة الفنان أحمد عدوية جاء فيه: "تتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان الكبير أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية، وللشعب المصري، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعد النجم أحمد عدوية من أهم المغنين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة، وتتضمنت أشهر أغانيه الشعبية: (السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب).