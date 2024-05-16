هكذا تستقر نفسيًا.. احصل على طاقة إيجابية حسب برجك

لكل منا مفتاح طاقي منه نستمد طاقة إيجابية تجعل من أمزجتنا أكثر راحة وفى حاله من الروقان والهدوء والرقى فماذا عن انوار هذه الطاقة وكيف لنا أن نستمدها ولو حصلنا عليها وعلى أنوارها فهى تختلف مفاتيحها من برج لأخر .وقد تختلف من شخص لآخر وعلى التوالي، وهذا ما تؤكده خبيرة الأبراج د “منى أحمد " مؤكدة بأنه كما تختلف الشخصيات في صفاتها فكذلك الابراج تختلف في استقبالها الطاقة الإيجابية اذ تؤثر على الشخص وتجعله أكثر راحة واستقرارا.

الحمل

برج الحمل معروف عنه انه متقلب إلى حد كبير ولذلك فهو بحاجة إلى الراحة النفسية واستقبال الطاقة الإيجابية وذلك قد يحدث عند ممارسه الرياضة وخاصة السباحة أو ان يكون بالقرب من بحر في ذلك يستقبل طاقة إيجابية تشعره بالراحة النفسية التي عنها يكون في حالة استقرار في مزاجه اذ يكون سعيدا جدا وهادئ ذلك عن برج الحمل .

برج الثور

اذا اردت ان تؤثر عليه بطاقة إيجابية عليك ان تتجنبه وقت انفعاله وراحته يجدها فى عدم الاختلاط بالآخرين والنقاش مع احد وما يسبب له الراحة هو الترفيه والتسوق والسفر وحصوله على هديه من غالى عليه بذلك يتحسن مزاجه .

برج الجوزاء

برج متقلب وذو شخصيه مزدوجة فراحته قد تكون خروجه مع اصدقائه أو التنزه أو الحديث مع شخص يحبه بذلك يحصل على مزاج مستقر ويجد راحته .

برج السرطان

برج مائى وعلى ذلك فراحته واستقرار مزاجه قد تتجلى فى استعادة ذكرياته الحلوة وتناوله لا كله يحبها فضلا عن جلسته مع احبائه في سهرة عائلية بذلك يشعر بطاقة إيجابية تعدل له من مزاجه وتجعله يشعر بالاستقرار .

برج الاسد

راحته واستقرار مزاجه يتجلى في مقابلته لأصدقائه والحديث معهم والخروج معهم وتناول الطعام معهم

العذراء

ما يسبب له الراحة واستقرار المزاج هو وجوده بمكان هادئ ونظيف ورايق ذلك ما يشعره بالطاقة الإيجابية ويشعره بقدر من الراحة النفسية .

الميزان

يتميز بكونه برج حساس رومانسي ولذلك فملاذ راحته واستشعاره بالطاقة الإيجابية يتجلى في وجوده بمكان هادئ وملائم مزاجه المتقلب كحديقة أو مكان اقرب للبحر فضلا عن حديثه مع من يحب فذلك يشعره بطاقة ايجابية عالية تؤثر عليه بطاقه ايجابيه تساعده على الاستقرار والإحساس بالسعادة .

العقرب

برج مائي يميل إلى الرومانسية وحساس إلى حد ما ولذلك فملاذ راحته يتجلى حديثه مع اناس يحبهم أو انه يشغل نفسه بشيء يحبه كالطبخ مثلا أو إصلاح شيء او الجلوس بمكان هادئ مع سماع موسيقى هادئة أو التناغم مع جو روحاني حيث الجلوس فى حلقات ذكر مثلا كل ذلك يعد منفذ له لإحساسه بالراحة وحصوله على طاقه ايجابيه تغير من سلوكه .

القوس

ما يشعره بالطاقة الإيجابية ويعكس عليه الشعور بالراحة النفسية هو المغامرة واللعب مع الأطفال فضلا عن السفر إلى مكان هادئ بعيد فضلا عن تعلم شيء جديد فذلك يحدث له طاقة إجابيه تشعره بالراحة النفسية التي تعكس عليه الراحة النفسية والسعادة وتجعل من مزاجه مستقر .

برج الجدى

يتميز برج الجدى بأنه عقلاني وملتزم ومنظم ومحب للمسؤولية ومقدرا لها وعلى ذلك فملاذ راحته يتجلى فى لجؤه إلى فتره نقاهة تلك الفترة يعيش فيها بجنونه المخبئ وراء سلوكه الملتزم وعليه يحصل على طاقته الإيجابية وراحته . اذ يتجلى جنونه اقباله على المغامرة والانطلاق .

برج الدلو

يجد ملاذه في الراحة والحصول على الطاقة الإيجابية من خلال عمله لشيء جديد يختلف تمام عن طبيعته واتجاهه للبحر اذ انه بطبيعته يميل للتغيير .

برج الحوت

يتميز بأنه برج رومانسى وعلى ذلك فلاذ راحته وحصوله على الطاقة الإيجابية يتجلى فى تذكره الماضي و تبحره في الخيال وحديثه لشخص يحبه ويشعره بقدر من الأمان والاستقرار والدفء.