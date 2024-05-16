أبو الغيط: مؤتمر القاهرة للسلام كشف توجه دولي لوقف إطلاق النار بغزة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، أن مؤتمر القاهرة للسلام في 23 أكتوبر الماضي كشف عن توجه دولي لوقف إطلاق النار وتهدئة واستقرار الأمور في قطاع غزة.

وقال «أبو الغيط» -ردًا على سؤال صحفي طرحته موفدة قناة «القاهرة الإخبارية» خلال القمة العربية- أن مجلس الأمن مُطالب بالوصول للمسار السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا يتطلب اقتناع الدول الخمسة دائمة العضوية.

وانطلقت اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ33.

وتتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة، التي تعقد برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لاسيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وسط توقعات بأن تَصدر عنها قرارات مهمة حول هذا الملف.

