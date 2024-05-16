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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

تغيير الشكل الرهباني للراهبة المسؤولة عن دير "الملاك" بملبورن

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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جرى اليوم الخميس، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، تغيير الشكل الرهباني للراهبة أنطونيا القديسة دميانة (من راهبات دير القديسة دميانة بالبراري) إلى دير رئيس الملائكة ميخائيل بملبورن بأستراليا، مع احتفاظها بنفس الاسم (أنطونيا) بعد انتقالها للدير الجديد.

جاء ذلك ضمن صلوات رهبنة ١٥ راهبة جديدة في دير الأمير تادرس الشطبي للراهبات بحارة الروم.

وتشرف الراهبة أنطونيا على دير رئيس الملائكة ميخائيل بملبورن، ولكن تم تغيير الشكل الرهباني لها اليوم، بعد اعتراف المجمع المقدس بالدير في شهر يونيو من العام الماضي (٢٠٢٣).

قداسة البابا تواضروس الثاني للراهبة أنطونيا القديسة دميانة راهبات دير القديسة دميانة بالبراري دير رئيس الملائكة ميخائيل بملبورن بأستراليا المجمع المقدس