مستقبل المهنة وتحسين الجودة منها.. 5 محاور يناقشها مؤتمر تمريض القناة غدا

ينظم غدا الثلاثاء الموافق 30 أبريل قسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة قناة السويس المؤتمر العلمي السنوي الخامس بعنوان: (التحديات الحالية في التمريض الباطني والجراحي: المبادرات والتميز)، والذي يعقد في رحاب كلية التمريض.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسيني عميد الكلية، وإشراف تنفيذي الدكتورة إيناس محمد عبدالله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنظيم الدكتورة شيرين عبد المنعم أحمد رئيس قسم التمريض الباطني الجراحي ورئيس المؤتمر، والدكتورة أميرة محمد علي الأستاذ المساعد بقسم التمريض الباطني الجراحي ومقرر المؤتمر.

يدور المؤتمر حول العديد من المحاور من أهمها:

1- أسباب وتحديات الاحتراق التمريضي الأكاديمي والسريري.

2-الاتجاهات والتحديات والفرص التي تواجه مستقبل التمريض.

3-التميز في الأبحاث، والتعليم، والممارسة التمريضية.

4- تحسين الجودة المستدامة في ممارسة التمريض.

5-استراتيجيات التغلب على الاحتراق التمريضي.