توريدات القمح في الإسكندرية تتجاوز 65 ألف طن

اكد المهندس محمود القلش، المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، أن غرفة عمليات المديرية المنوطة بتوريد القمح المحلي، برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تُتابع لحظة بلحظة عمليات توريد القمح المحلي من خلال متابعة أعمال لجان الاستلام والكميات الواردة لأماكن استلام القمح في الصوامع والبناكر.

يُمثل 84% من المستهدف للتوريد خلال الموسم الحالي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، أن كميات التوريد حتى الآن 65265 طن، وهو ما يُمثل 84% من المستهدف للتوريد خلال الموسم الحالي.

صرف المستحقات للمزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة

وأشار الى أن هناك جهودًا مكثفة لتسهيل إجراءات التوريد وصرف المستحقات للمزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة توفير كافة التيسيرات للمزارعين وتذليل أي عقبات تواجههم خلال عملية التوريد.

وقال "القلش" إن مديرية التموين برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة جهزت 4 أماكن بالإسكندرية لاستقبال القمح تضم صومعتين وبنكرين، بإجمالي سعة تخزينية 121 ألف و580 طن إلى جانب توافر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المحددة.

وشكلت مديرية التموين بالإسكندرية 4 لجان لاستقبال الأقماح بالسعة التخزينية المشار إليها مكونة من 6 أعضاء يمثلون "مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مديرية الزراعة، الجهة المسوقة "أمين العهدة"، الجمعية القبانية، والبورصة السلعية".

يذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، ولكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة دعما للمزارع .

يذكر أن سعر أردب القمح لموسم 2024 يتم تقسيمه إلى 3 فئات بحسب درجة نقاوة القمح كما يلي:

سعر أردب القمح لموسم 2024 بدرجة نقاوة 23.5 قيراط تبلغ نحو 2000 جنيه.

سعر أردب القمح لموسم 2024 بدرجة نقاوة 23 قيراط تبلغ نحو 1950 جنيهًا.

سعر أردب القمح لموسم 2024 بدرجة نقاوة 22.5 قيراط تبلغ نحو 1900 جنيه، وهي أقل درجة نقاوة وأقل سعر للأردب.