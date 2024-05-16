محافظ الإسكندرية يشارك في أكبر معرض متخصص بتكنولوجيا المياه والصرف الصحي بألمانيا

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بزيارة رسمية إلى دولة المانيا، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في معرض "IFAT" بمدينة ميونيخ الألمانية، وهو أكبر وأهم معرض في العالم للتكنولوجيا البيئية متخصص بتكنولوجيا المياه والصرف الصحى والنفايات، ويشارك به أهم المتخصصين بالبحوث والابتكار.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المعرض الدولي يتيح الاطلاع على أهم وآخر التقنيات الحديثة في مجال إعادة التدوير والنفايات والاستدامة، وأحدث تكنولوجيات مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من الصناعات المرتبطة من جميع أنحاء العالم.

وصرح اللواء محمد الشريف أنه على هامش فعاليات المعرض الدولي قاد مفاوضات لإيجاد حلول لمشاكل المخلفات مع الجانب الالماني، حيث تم مناقشة سُبل التعاون وبناء القدرات، والتعرف على أحدث التقنيات فى هذا المجال، بالإضافة إلى عقد اجتماعات لتعزيز العلاقات بين مصر والمانيا في مجال التعامل مع النفايات الصلبة والعضوية.

وبحث محافظ الإسكندرية مع خبراء الاتحاد الأوروبي تطبيق منظومة EPR في مصر، على أن يتم البدء في تنفيذها بمدينة الإسكندرية.

واجتمع محافظ الإسكندرية بالوفود العربية المشاركة في معرض IFAT بمدينة ميونيخ الألمانية، مشيدًا بالمستوى المميز والمشاركة الفعالة التي ظهر بها جميع ممثلي الوفود العربية.

كما زار محافظ الإسكندرية برفقة الوفد المصري الجناح السعودي في معرض IFAT ميونيخ بألمانيا، وناقش مع المتخصصين أحدث التكنولوجيات الحديثة في ذات الشأن.

وواصل المحافظ برفقة الوفد المصري تفقدهم لأجنحة الشركات العالمية المشاركة بمعرض "IFAT" الدولي، مشيرًا إلى أن المعرض تضمن أنشطة متنوعة تتعلق بالمياه والصرف الصحي، والمعالجة الآمنة للمياه الملوثة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات متخصصة وورش عمل.

يضم الوفد المرافق كل من الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أحمد توفيق ممثل عن شركة نهضة مصر، والدكتور جاسر حسن ممثل عن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب.