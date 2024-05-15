رئيس رابطة الجامعات الإسلامية في جولة تفقدية بمكتبة الإسكندرية.. صور

أجرى اليوم الدكتور الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى؛ رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، زيارة إلى مكتبة الإسكندرية، في جولة تفقدية رافقه فيها وفد من كبار ضيوف "المؤتمر الدولي لدور الجامعات في اثراء جسور التفاهم والسلام بين الشرق والغرب"، والذي تنظمه جامعة الإسكندرية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ورابطة الجامعات الإسلامية وجامعة العلمين.



ورافق الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الضيوف في جولة داخل المكتبة، بدأت من مثلث كاليماخوس للتعرف على قاعة الاطلاع الرئيسية ثم متحف الاثار، وانتهت الجولة بتفقد معمل ترميم المخطوطات.



و أشاد الدكتور الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى بدور المكتبة الريادي في نشر الثقافة والفنون والعلوم وما تحتويه المكتبة من امكانيات متميزة تخدم زوار المكتبة بمختلف أعمارهم وجنسياتهم المتعددة.



وفى نهاية الجولة أهدى الدكتور أحمد زايد ضيوفه عدداً من أهم إصدارات مركز المخطوطات أبرزها كتالوج لأهم نفائس المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، وأعمال جميع المؤتمرات التي تم انعقادها بالمكتبة والخاصة بالمخطوطات، ومنها المخطوطات الألفية، والموقعة والمطوية والمترجمة أيضاً، كما تم إهداء دورية علوم المخطوط، بالإضافة إلي أبحاث الدكتور جواد علي مع مجموعة متنوعة من المخطوطات المصورة الرقمية.