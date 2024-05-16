«فوزي» يناشد أطباء الإسكندرية: عند الاستدعاء للنيابة يجب أن تكون بحضور محامي النقابة

ناشد الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب الأطباء بالإسكندرية، جميع الأطباء في حالة الاستدعاء للنيابة كشاهد أو متهم يجب إبلاغ النقابة فورا.

وجه «فوزي»، خلال تصريح صحفي له، نداء: «على أطباء الإسكندرية في حالة المثول إلى النيابة يجب أن يكون في حضور محامي النقابة ومحامي المستشفى التابع لها».

وأشار نقيب الأطباء الإسكندرية إلى أن حضور محامي النقابة مع الطبيب أمام النيابة بشكل مجاني وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها.

وشدد على حضور محامي النقابة ومحامي المستشفى التابع لها أمام النيابة وذلك من أجل الدفاع عنهم وحمايتهم.

وكان قد عقد مجلس نقابة أطباء الإسكندرية برئاسة النقيب الدكتور عبد المنعم فوزي حلقة نقاشية لمناقشة حول "مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض"، بحضور عدد من النقابات الفرعية

وأشاد جميع المشاركين في الجلسة النقاشية، بهذه الخطوة وتهيب بكل النقابات الفرعية ان تحذو نفس الحذو حتى يصدر قانون عادل منصف يحافظ على حقوق المرضى ويحمي الأطباء ومقدمي الخدمة ويصون المنشئات الصحية من التعديات.

كما خرجت الحلقة النقاشية لمشروع قانون المسألة الطبية بعد توصيات من أبرزها تشديد العقوبة عن التعدي على الطبيب أو المنشأة أسوة بالقانون السعودي.

ومن التوصيات التأكيد على ضرورة وجود لجان طبية محايدة من التخصصات الطبية تكون أدوات لجان التحقيق في حكمها وملزمة، والتأكيد على دور الصحافة بشأن أن قانون المسألة الطبية للطبيب والمريض والمنشآت.