الإسكندرية تشارك في ورشة عمل لتطوير التغطية الإعلامية لقضايا المياه والصرف الصحي

شاركت شركة مياه الإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر، في ورشة العمل المقامة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، والذي يمثله كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وبحضور لين بلان قنصل فرنسا في مصر، ولفيف من رجال الأعمال وأصحاب الشركات التي لها صلة بصناعة المياه، والمهتمين بقضايا المياه، وذلك لمناقشة كل ما هو جديد من أفكار ومشاريع تتعلق بالمياه.

سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: البرامج توفر قرابة 30 ألف فرصة عمل دائمة

تحدث السفير كريستيان بيرجر بأن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة بقطاع المياه في مصر، وأشار أن هذه البرامج ذات التمويل المشترك توفر قرابة 30 ألف فرصة عمل دائمة، و60 ألف فرصة عمل مؤقتة في المناطق الريفية بشكل أساسي، وأن الاستثمار في قطاع المياه أسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن هذه الاستثمارات تهدف إلى تحسين نوعية الحياة من خلال تعزيز خدمات المياه والبيئة، وضمان الأمن الغذائي.

وأوضح بيرجر، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد تام لتبني أيه مشاريع أو استثمارات جديدة مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو مشاركة رجال أعمال أو تبني أي ابتكارات أو أفكار جديدة.

وفي كلمته، أكد المهندس أحمد جابر بالحضور، الدعم الكامل من شركة مياه الشرب بالإسكندرية لكل رواد الأعمال وللأفكار والمشاريع الجديدة في مجال المياه والزراعة، وتقديم الدعم اللازم لظهور هذه المشاريع إلى النور.