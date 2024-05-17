ads
الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة أسيوط تفتح باب الترشح لمنصب عميد معهد جنوب مصر للأورام

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس الموافق 16 من مايو عن فتح باب الترشح، وإعلان الجدول الزمنى لشغل منصب عميد معهد جنوب مصر للأورام.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة ورئيس اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات ومعاهد الجامعة، أنه وفقا للجدول الزمنى للترشح فمن المقرر أن يشهد يوم الأحد الموافق 26 من مايو، بدء تقديم الأوراق من الراغبين فى الترشح لمنصب عميد المعهد، الذى يمتد حتى الخميس 30 مايو، فى تمام الساعة الثالثة عصرا، يليه إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح، يوم السبت الموافق 1 يونيو، على أن يبدأ يوم الأحد 2 يونيو فتح باب التظلمات والطعون، ويتم يوم الأحد 9 يونيو الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين بعد فحصها من اللجنة المختصة والبت فيها.

 وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد معهد جنوب مصر للأورام، أن الطلبات تقدم إلى أمانة اللجنة المختصة للترشح بالمكتب الفنى لرئيس الجامعة جناح (ج) الدور الرابع بالمبنى الإداري، مع اتباع باقى الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى هذا الشأن وفق الجدول الزمنى المعلن.

الدكتور احمد المنشاوي الجدول الزمني القائمه النهائيه للمرشحين القائمة المبدئية