جامعة أسيوط تفتح باب الترشح لمنصب عميد معهد جنوب مصر للأورام

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس الموافق 16 من مايو عن فتح باب الترشح، وإعلان الجدول الزمنى لشغل منصب عميد معهد جنوب مصر للأورام.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة ورئيس اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات ومعاهد الجامعة، أنه وفقا للجدول الزمنى للترشح فمن المقرر أن يشهد يوم الأحد الموافق 26 من مايو، بدء تقديم الأوراق من الراغبين فى الترشح لمنصب عميد المعهد، الذى يمتد حتى الخميس 30 مايو، فى تمام الساعة الثالثة عصرا، يليه إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح، يوم السبت الموافق 1 يونيو، على أن يبدأ يوم الأحد 2 يونيو فتح باب التظلمات والطعون، ويتم يوم الأحد 9 يونيو الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين بعد فحصها من اللجنة المختصة والبت فيها.

وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد معهد جنوب مصر للأورام، أن الطلبات تقدم إلى أمانة اللجنة المختصة للترشح بالمكتب الفنى لرئيس الجامعة جناح (ج) الدور الرابع بالمبنى الإداري، مع اتباع باقى الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى هذا الشأن وفق الجدول الزمنى المعلن.