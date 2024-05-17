حزب الله اللبناني يعلن استهداف فريقا فنيا ‏للجيش الإسرائيلي في ثكنة راميم

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أن مقاتليه استهدفوا فريقًَا فنيًا للجيش الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات التجسسية التي استهدفت سابقًَا في ثكنة راميم بقذائف المدفعية، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.
وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني أنه شن هجومًا جويًا بالمسيرات على منشآت صناعية تابعة لوزارة الحرب الإسرائيلية.
وأضاف، أن الهجوم طال مصنع ديفيد كوهين بتل حي شمال كريات شمونة، المتخصص بإنتاج المنظومات الإلكترونية للجيش الإسرائيلي.
كما استهدف حزب الله اللبناني التجهيزات التجسسية الاسرائيلية المرفوعة على ونش في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وتم إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك دوي لصفارات الإنذار في كرم أبو سالم بغلاف غزة.