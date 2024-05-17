حزب الله اللبناني يعلن استهداف فريقا فنيا ‏للجيش الإسرائيلي في ثكنة راميم

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أن مقاتليه استهدفوا فريقًَا فنيًا ‏للجيش الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات التجسسية التي استهدفت سابقًَا في ثكنة راميم ‏بقذائف ‏المدفعية، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني أنه شن هجومًا جويًا بالمسيرات على ‫منشآت صناعية تابعة لوزارة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف، أن الهجوم طال مصنع ديفيد كوهين بتل حي شمال كريات شمونة، المتخصص بإنتاج المنظومات الإلكترونية للجيش الإسرائيلي.

كما استهدف حزب الله اللبناني التجهيزات ‏التجسسية الاسرائيلية المرفوعة على ونش في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وتم إصابتها إصابة مباشرة مما ‏أدى إلى تدميرها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك دوي لصفارات الإنذار في كرم أبو سالم بغلاف غزة.