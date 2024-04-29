فيفا يعلن رسمياً إيقاف قيد الزمالك 3 فترات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، رسميًا إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات، وذلك بداية من يوم 24 أبريل الجاري، وحتى سداد غرامة المغربي خالد بوطيب مهاجمه السابق.

وفى وقت سابق كان الزمالك، قد أعلن إيقاف قيده بسبب غرامة خالد بوطيب، الناتجة عن شكوى اللاعب للنادي منذ عام 2020 بسبب عدم حصوله على مستحقاته المقدرة بمبلغ 2.5 مليون يورو.

ولعب بوطيب فى صفوف الزمالك بين يناير 2019 ويناير من 2020، ولم يقدم المردود المتوقع، وعليه تم فسخ عقده بدون دفع مستحقاته.