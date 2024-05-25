تغييرات بالجملة في تشكيل يوفنتوس أمام مونزا بالدوري الإيطالي

أعلن باولو مونتيرو، المدير الفني المؤقت لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مونزا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024.

يستضيف فريق يوفنتوس، اليوم السبت، نظيره مونزا على ملعب أليانز ستاديوم، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأجرى باولو مونتيرو تغييرات عديدة في تشكيل يوفنتوس في مباراة اليوم، على عكس طريقة لعب ماسيميليانو أليجري الذي أقيل من تدريب اليوفي منذ أيام قليلة.

وشهد تشكيل فريق السيدة العجوز تواجد ثلاثي هجومي، حيث يقود الهجوم كينان يلدز رفقة وأركاديوز ميليك مع فيديريكو كييزا، في ظل جلوس الصربي دوشان فلاهوفيتش المهاجم الأساسي للفريق على مقاعد البدلاء.

وضمن يوفنتوس تأهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بجانب إنتر ميلان وميلان وبولونيا وأتالانتا.

ويحتل فريق يوفتوس المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة، بينما يأتي مونزا في المركز الثاني عشر وفي رصيده 45 نقطة.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة مونزا

حراسة المرمى: بيرين

خط الدفاع: دانيلو – روجاني – أليكس ساندرو

خط الوسط: تيموثي وياه – ألكاراز – فاجيولي – إيلينج جونيور – فيديريكو كييزا

وفي الهجوم: فيديريكو كييزا – كينان يلدز – أركاديوز ميليك.