تياجو موتا يرحل عن بولونيا.. هل اقترب من تدريب يوفنتوس؟

أعلن نادي بولونيا الإيطالي، اليوم الخميس، رحيل مدربه تياجو موتا بشكل رسمي عن تدريب الفريق، بعد موسم ناجح قاد فيه الأحمر والأزرق إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 60 عامًا.

وذكر النادي في بيان رسمي، أن موتا أبلغ إدارة النادي برغبته في عدم تجديد عقده، معبرًا عن شكره وتقديره لإدارة النادي والجماهير على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير صحفية قوية تربط موتا بالانتقال إلى يوفنتوس، لخلافة المدرب ماسيميليانو أليجري، الذي أقيل من منصبه منذ أيام قليلة.

وذكرت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أن موتا توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس على توقيع عقد لمدة 3 سنوات بقيمة 3.5 مليون يورو سنويًا.

تياجو موتا يقترب من تدريب يوفنتوس

ويعد موتا خيارًا مثاليًا لفريق يوفنتوس، بعدما ربطت بعض التقارير الصحفية الإيطالية، اسم المدرب الشاب بتوليه المهمة الفنية للبيانكونيري، بعدما قدم موسميًا استثنائيًا مع بولونيا، أبهر به الجميع حول العالم.

بينما لم يصدر أي تأكيد رسمي من قبل اليوفي أو موتا حتى الآن، إلا أن كل المؤشرات تشير إلى اقتراب موتا من تولي قيادة فريق السيدة العجوز في الموسم المقبل، بالإضافة إلى أن فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير، المتخصص في سوق الانتقالات، أكد أن عرض يوفنتوس لـ تياجو موتا يتضمن عقد حتى يونيو 2027.