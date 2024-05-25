زراعة 58 شتلة زينة ومثمرة بطريق مصر أسوان الزراعي بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز مطاي، بقيادة محمد عبد الغني، رئيس المركز اليوم السبت، تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح محمد عبد الغني، رئيس المركز، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار حيث جرى زراعه عدد ٥٨ شتلة زينة مثمره بطريق مصر أسوان الزراعي بجوار قريه الكوادى.

كما قامت اداره تخطيط وتجميل المدينة بري الأشجار المزروعةبالطريق الدائرى كما جرى ري حدائق الميادين وقص الحشائش والأشجار التي تحجب الرؤيه بطريق مصر اسوان الزراعي ورفع نواتج قص الأشجار بالتعاون مع اداره الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي.

وأضاف رئيس المركز ان الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعه للمبادره الرئاسية لزراعه ١٠٠ مليون شجرة، وتطوير الميادين.

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