السودان يجدد تمسكه بمبدأ الصين الواحدة

جدد السودان تمسكه بمبدأ الصين الواحدة، باعتباره الأساس القوي للسلم والاستقرار في مضيق تايوان خاصة، والسلم والاستقرار الدوليين بشكل عام.

وقالت الخارجية السودانية في بيان اليوم، إن السودان يذكر في هذا الخصوص بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 الذي يؤيد بشكل كامل مبدأ الصين الواحدة.

ويعيد السودان تأكيد موقفه الثابت بأن تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، وأن قضية تايوان شأن داخلي يخص الصين وحدها.

وأضافت الخارجية السودانية، في هذا السياق يدعم السودان جهود حكومة جمهورية الصين الشعبية للدفاع عن سيادتها ووحدة اراضيها ضد أي أنشطة انفصالية، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها.