متحف الحضارة يشارك في المهرجان الدولي "إنتيرميوزيوم 2024" بموسكو.. صور

شارك الدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية للشئون الأثرية، نيابة عن الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، في فعاليات المهرجان الدولي "Intermuseum2024" والمقام بالعاصمة الروسية موسكو تحت عنوان "المتاحف هي البشر".

وجاءت المشاركة بدعوة من وزارة ثقافة روسيا، حيث شهدت فعاليات المهرجان إقامة عدد من المحاضرات والجلسات النقاشية بمشاركة واسعة من جميع متاحف العالم، والخبراء المتخصصين في مجال المتاحف حيث تم تبادل الخبرات فيما بينهم.

وشارك الدكتور ميسرة عبد الله في إحدي الحلقات النقاشية للمهرجان والتي افتتحتها السيدة أولجا ليوبموفا وزيرة الثقافة الروسية، بعنوان " أهمية التراث الثقافي ودوره في تنمية رأس المال" حيث استعرض تاريخ إنشاء المتحف القومى للحضارة المصرية، ودوره كمنارة ثقافية وعلمية متكاملة تسهم في التعرف على الحضارة المصرية، وحماية التراث المصري، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

كما شارك في هذه الحلقة 250خبيراً ومتخصصاً من المؤسسات الثقافية والمتحفية الرائدة على مستوى العالم، والذين دارت مناقشاتهم حول الممارسات المتحفية الحديثة.

وعلى هامش مشاركته بالمهرجان، عقد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف عدداً من اللقاءات المهنية لبحث سبل تعزيز التعاون بين المتاحف الروسية والمتحف القومى للحضارة المصرية، كما ألقى محاضرة بالمتحف القومى بموسكو ، تحدث فيها عن التأثير الاقتصادي والثقافى للمتحف القومى للحضارة المصرية، ودوره الرائد في تنميةالمجتمع , وذلك بحضور عدد كبير من المهتمين بالمتاحف وإدارة التراث الثقافى فى روسيا .

وشارك في المهرجان كل من ميخائيل شفيديكوى الممثل الخاص لرئيس التعاون الدولى الروسى، و إلينا خارليموفا رئيس قسم المتاحف والعلاقات الخارجية بوزارة الثقافة، وسيرجى نوفيكوف رئيس إدارة المشروعات العامة التابعة لرئاسة الجمهورية الروسية، وميخائيل بيتروفسكى مدير متحف الارميتاج ورئيس اتحاد المتاحف الروسية، و ألكسى ليفيكين مدير متاحف الدولة التاريخية، وسيميون ميكايلوفسكى رئيس أكاديمية سان بطرسبرج للفنون.

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