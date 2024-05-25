للمرة الثالثة خلال شهر.. ميار شريف تخسر نهائي بطولة المغرب للمفتوحة للتنس

خسرت نجمة التنس المصرية ميار شريف، لقب بطولة المغرب المفتوحة، التي أقيمت في العاصمة الرباط، بعد هزيمتها في المباراة النهائية أمام الأمريكية بيتون ستيرانس.

وجاءت خسارة ميار شريف، المصنفة رقم 66 عالميًا من بيتون ستيرانس المصنفة رقم 81 عالميًا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و 6-1، في مباراة استغرقت ساعة و 12 دقيقة.

وتمكنت ميار شريف من الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة المغرب المفتوحة للتنس بعد سلسلة من الانتصارات، حيث تغلبت على الروسية كاميلا راخيموفا في نصف النهائي، والإسبانية سارا سوريبس تورموا في ربع النهائي، والأرجنتينية ماريا كارلي في دور الـ 16، والمغربية آية العيوني في دور الـ32.

3 بطولات في شهر واحد

وتعتبر هذه الخسارة هي الثالثة لـ ميار شريف في نهائي بطولة خلال شهر مايو الجاري، حيث خسرت أيضًا لقب بطولة بارما الإيطالية المفتوحة أمام السلوفاكية أنا كارولينا سشيميدلوفا، كما خسرت لقب بطولة كتالونيا بالهزيمة من التشيكية كاتيرينا سينياكوفا.

وأقيمت بطولة المغرب المفتوحة للتنس في العاصمة الرباط خلال الفترة من 18 إلى 25 مايو الجاري، حيث فشلت ميار شريف في تحقيق لقبها الأول على أرض عربية.