«الثالثة تابتة».. ميار شريف تتأهل لنهائي بطولة المغرب المفتوحة للتنس

تأهلت نجمة التنس المصرية ميار شريف إلى نهائي بطولة المغرب المفتوحة، ذات الـ250 نقطة، بعد فوزها على الروسية كاميلا راخيموفا.

وفازت ميار شريف على الروسية كاميلا راخيموفا، مساء اليوم الجمعة، في الدور نصف النهائي من بطولة المغرب المفتوحة للتنس.

وتفوقت ميار شريف المصنفة رقم 66 عالميًا بسهولة على راخيموفا، المصنفة رقم 105 عالميًا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-0 و6-1 في مباراة استغرقت ساعة ودقيقة.

مشوار ميار شريف في بطولة المغرب المفتوحة للتنس

واجتازت ميار شريف في الأدوار السابقة كل من، الإسبانية سارا سوريبس تورموا، المصنفة رقم 46 عالميًا، بمجموعتين بواقع 6-3 و6-3 بالدور ربع النهائي، وعلى الأرجنتينية ماريا كارلي، المصنفة رقم 83 عالميًا، بمجموعتين بواقع 6-3 و6-2 بالدور الثاني (16)، وعلى المغربية آية العيوني، المصنفة رقم 629 عالميًا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-1 في الدور الأول (32).

وتواجه ميار شريف في نهائي بطولة المغرب المفتوحة للتنس، الأمريكية بيتون ستيرانس، المصنفة رقم 81 عالميًا، وذلك غدًا السبت.

النهائي الثالث في شهر

وتقام بطولة المغرب المفتوحة للتنس في العاصمة الرباط خلال الفترة من 18 إلى 25 مايو الجاري، حيث تسعى ميار شريف إلى تحقيق لقبها الأول على أرض عربية.

وبتأهل ميار شريف إلى نهائي بطولة المغرب المفتوحة للتنس، يصبح النهائي الثالث لنجمة التنس المصرية خلال شهر واحد، حيث سبق لها خوضها نهائي كتالونيا وخسرت اللقب، ثم بطولة بارما المفتوحة للتنس، واحتلت الوصافة أيضًا، لتبحث عن كسر عقدة شهر مايو الجاري بالتتويج باللقب وتحقيق مقولة «الثالثة تابتة».