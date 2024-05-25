غرفة الغوص: حققنا إيرادات 23 مليون جنيه والمصروفات 10 ملايين و800 ألف

أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، عن تفاصيل حسابها الختامي للميزانية العمومية للغرفة خلال الفترة من 30 يونيو 2023 وحتى 31 ديسمبر من العام نفسه، وذلك قبل الدعوة لانتخابات مجلس الإدارة الجديد والتي أجريت 22 مايو الجاري.

وفي تقرير لجنة تسيير الأعمال إلى الجمعية العمومية من مراكز الغوص والمدربين، أكدت الغرفة أنها حققت إجمالي الإيرادات في 31 ديسمبر 2023 بلغ حوالي 23 مليون جنيه، مقابل 18 مليون و280 ألف جنيه في نهاية العام المالي الماضي أي حتى 30 يونيو 2023، فيما بلغ إجمالي المصروفات 10 ملايين و823 ألف جنيه، مقابل 17 مليون و464 ألف جنيه في العام المالي السابق، لتحقق الغرفة زيادة في الإيرادات عن المصروفات بواقع 12 مليون و222 ألف جنيه.

ووصل إجمالي المدفوعات لأنشطة التشغيل 13 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل 11 مليون جنيه، وأنفقت الغرفة أجور ورواتب خلال تلك الفترة بنحو 2 مليون و180 ألف جنيه، وأنفقت في تطوير الموقع الإلكتروني 2 مليون و101 ألف جنيه، وذلك بجانب باقي البنود الإدارية والتنظيمية ليصل إجمالي المصروفات العمومية والإدارية إلى 6 ملايين و877 ألف جنيه.

وبلغت حصة صندوق السياحة والآثار البالغة 5% من إجمالي مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها وللغير إلى 479 ألف جنيه، وحصل اتحاد الغرف السياحية على نفس المبلغ بواقع 5% من مقابل الخدمات.

وفيما يخص الموازنة التقديرية للفترة من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024، فقد توقع المحاسب القانوني تحقيق إجمالي مصروفات عمومية وإدارية بنحو 39 مليون و487 ألف جنيه.