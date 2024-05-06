لافروف: لا أحد في الغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب بـ"أوكرانيا"

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه لا يوجد أحد في الغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف إطلاق النار، وقال "لا يوجد أحد للحديث معه حتى الآن".

وأضاف لافروف، في تصريح نقلته وكالة أنباء نوفوستي، " لا يوجد أحد من القيادات أو الطبقة السياسية الأوكرانية والأمريكية والأوروبية مستعد لإجراء محادثات جادة، وهم بذلك يلعبون، ما أدى الى طريق مسدود بعد المحاكاة الساخرة للمفاوضات والتي ستعقد خلال اجتماع في سويسرا، بعنوان (صيغة كوبنهاجن)".

وتابع وزير الخارجية الروسى " إن الغرب يحاول بالاحتيال والابتزاز والأكاذيب جر أكبر عدد ممكن من البلدان النامية وبلدان الجنوب العالمي إلى التجمعات في سويسرا".

يذكر أن سويسرا كانت دعت الى المؤتمر أكثر من 160 وفدا على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع G7، ومجموعة العشرين G20، وعدد من الدول من جميع القارات، وثلاث منظمات دولية هي الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، والفاتيكان وبطريرك القسطنطينية، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في 15-16 يونيو المقبل بالقرب من مدينة لوتسيرن.