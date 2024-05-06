قبل معسكر الفراعنة.. «الجبلاية» يلبى طلبات الجهاز.. و«علام»: ندعم المنتخب للتأهيل للمونديال

رفع اتحاد الكرة برئاسة جمال علام حالة التأهب القصوي داخل مبني الجبلاية قبل خوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مباراتي بوركينا فاسو يوم ٧ يونيو القادم فى القاهرة، وغينيا بيساو يوم ١٠ يونيو القادم فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ بكندا وأمريكا والمكسيك.

وكان المنتخب المصرى قد فاز فى أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتى فى الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز علي سيراليون فى الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.

يستعد إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطنى فى مخاطبة فرق اللاعبين المحترفين بداية من الأسبوع المقبل، لبدء التجهيز لمعسكر المنتخب مبكرا بعد أن حصل العميد على أسبوع إضافي لموعد انطلاق المنتخب الوطني المقبل.

وكشف رئيس أتحاد الكرة جمال علام أن طلبات حسام حسن مدرب منتخب مصر أوامر ونعمل مع رابطة الأندية علي تلبية رغبات الجهاز الفني للفراعنة وتذليل كافة الصعوبات الإدارية مع مدير المنتخب إبراهيم حسن وتوفير المناخ المثالي أمام الجهاز الفني للحصول علي نقاط مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ووجه رئيس الجبلاية رسالة للجميع من أجل مساندة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة من مسئولين وجماهير وإعلام بعيدًا عن أي انتماء للأندية وتوحيد الصف خلف الجهاز الفني

ووافق اتحاد الكرة علي بدء معسكر الفراعنة يوم ٢٨ مايو الجاري، وتتوقف مسابقة الدورى الممتاز يوم ٢٧ مايو الجاري، بسبب. معسكر منتخب مصر الأول، استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيابيساو خلال شهر يونيو المقبل، فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم٢٠٢٦.

وعلي صعيد آخر أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أزمة المستحقات المالية للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، انتهت تماما.

وأوضح جمال علام أن اتحاد الكرة تلقى ردا من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بشأن الفتوى القانونية لعقد روي فيتوريا.

وأشار علام إلى أن المدرب البرتغالي سيحصل على جميع مسحتقاته المالية المتعلقة بالشرط الجزائي، وأن الملف أغلق تماما، مشيرا إلى أن مساعدي فيتوريا أيضا حصلوا على مستحقاتهم المالية كاملة.