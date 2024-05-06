الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جديدة تستهدف شرق مدينة رفح الفلسطينية

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جديدة على أهداف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، أعلنت مصادر فلسطينية، استشهاد 7 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة "قشطة" بحي السلام في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي في قصفه المكثف على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فاستشهد 4 مواطنين بينهم رضيع جراء قصف من طائرات الاحتلال على منزلًا في شارع جورج شرق مدينة رفح الفلسطينية.

كما أفادت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الاستهداف المستمر للفلسطينيين في قطاع غزة بجميع أنواع آلات الحرب، فارتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34683 شهيدًا، بينما تزايد عدد المصابين إلى 78018 مصابًا.