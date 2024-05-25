حبس المتهم بقتل زوجته بالمنيرة الغربية

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام مسن بقتل زوجته بسكين اثر مشاجرة نشبت بينهما.

وقررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما كما طلبت التحريات حول الواقعة

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بوقوع جريمة قتل داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في عقدها الخامس بها آثار طعن بسلاح أبيض وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها 50 سنة، بسبب خلافات أسرية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بطعن زوجته بسلاح أبيض سكين في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات