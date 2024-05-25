استقرار أسعار الفراخ والبيض اليوم فى بورصة الدواجن

السبت 25/مايو/2024 - 09:32 ص

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 25 مايو 2024، وفق الأسعار المعلنة ببورصة الدواجن الرئيسية.

واستقر سعر كيلو الفراخ بأنواعها المختلفة (فراخ بيضاء، فراخ ساسو، فراخ بلدي)، بالإضافة إلى أسعار بورصة البيض بأنواعه المختلفة (الأحمر، الأبيض، البلدي).

وسجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 90 إلى 91 جنيها. يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 100 إلى 101 جنيه، يبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 115 إلى 120 جنيها، سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء هو 80 جنيهًا.

أسعار البانيه والأوراك في الأسواق: وصل سعر كيلو البانيه في محلات الفراخ بالأسواق إلى ما بين 235 إلى 245 جنيها، حسب المنطقة، بينما سجل سعر كيلو الأوراك 115 جنيها للمستهلك.

سعر اللحم الرومي والبط: سجل سعر كيلو اللحم الرومي 200 جنيه، بينما استقر سعر كيلو البط البلدي عند 130 جنيها

واستقر سعر طبق البيض للمستهلك ليتراوح بين 130إلى 140.