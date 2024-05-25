استقرار أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم السبت

السبت 25/مايو/2024 - 09:14 ص

واصل سعر الريال السعودي استقراره في البنك المركزي المصري اليوم السبت إجازة البنوك مسجلا 12.46 جنيه للشراء و 12.50 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري12.46 جنيه للشراء و12.49 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.46 جنيه للشراء و12.49 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي في بنك البركة 12.39 جنيه للشراء و12.48 جنيه للبيع، ويجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية12.47 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس12.41 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع.