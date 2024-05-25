المدعي العام الكولومبي يتهم رسميا الرئيس الأسبق أوريبي بـ "الاحتيال والتلاعب بالشهود"

وجه مكتب المدعي العام الكولومبي اتهاما رسميا للرئيس الكولومبي الأسبق ألفارو أوريبي (2002-2010) ب"الاحتيال والتلاعب بالشهود" في أول محاكمة جنائية في هذا البلد ضد رئيس دولة أسبق.

وذكر راديو فرنسا الدولي اليوم /السبت/ أنه يشتبه في أن ألفارو أوريبي عرض مبالغ نقدية ومزايا أخرى لبعض الشهود على وقائع جنائية حتى يخفوا الحقيقة في قضية تربطه بجماعات شبه عسكرية، وفقا للاتهام الذي قدمه المدعي العام جيلبرتو فياريال

وقد أكد أوريبي أثناء استئناف المحاكمة التي بدأت في 18 مايو (مثل أمام المحكمة عن طريق الفيديو) براءته وطلب إسقاط الادعاء..قائلا" لم أبادر مطلقا للبحث عن شهود، لقد سعيت للدفاع عن سمعتي".

ورفضت القاضية ساندرا هيريديا طلبه واعترفت بوجود ضحايا محتملين وهم عضو في مجلس الشيوخ، والزوجة السابقة لأحد أعضاء القوات شبه العسكرية مما سمح بالكشف عن صلة أولفارو أوريبي بهذه الجماعات المسلحة، واثنين من المدعين العامين السابقين.

وتعود الاتهامات لعام 2012 عندما قدم أوريبي الذي كان حينها عضوا في مجلس الشيوخ، شكوى في حق السيناتور اليساري إيفان سيبيدا، تتهمه ب"التخطيط لمؤامرة تربطه زورًا بمجموعات مسلحة يمينية ضالعة في نزاعات مسلحة في البلاد، غير أن المحكمة العليا قررت عدم إجراء تحقيق بحق سيبيدا، ووجّهت أنظارها إلى أوريبي واتهمته بالضغط على شهود للإساءة لسمعة خصمه.