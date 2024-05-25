انطلاق ماراثون الدبلومات الفنية.. 815 ألف طالب يؤدون امتحان العربي داخل 2562 لجنة

انطلقت منذ قليل ، امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية، بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

ويؤدي الطلاب اليوم، امتحاني اللغة العربية، فترة أولى والتربية الدينية فترة ثانية.

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (815 ألف) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.

كما يصل عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة.

وأوضحت الوزارة أنه يشارك عدد (2030) مقيم ممثل لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها (70) برنامج مطور، وعدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2562) لجنة.

وتم تكليف بأعمال الامتحانات عدد (181490) عضوا، داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين).

ويصل عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (43030) عضوا، وعدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة، كما جاء عدد لجان الإدارة بجميع القطاعات (24) لجنة.

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشددا على لجان سير الامتحانات باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة للطلاب في جو يسوده الهدوء.

وشددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله سواء حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان أو انتحال صفة الطالب أو الطرق التقليدية وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.